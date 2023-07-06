民進黨新北議員林秉宥今（6）日指出，一位旅居美國的網紅公布了一段以實彈射擊、測試一面據稱是國軍III級抗彈板的影片，結果顯示，在北約規格子彈的正面打擊下，幾乎全數穿透。他強調此片由多位軍事專家協助完成，並對士兵安危表達憂心。惟事實真相如何，仍有待軍方說明。

網紅「山姆小叔」今在臉書發布測試國軍抗彈板的影片，他分別以7.62mm M80、*39子彈，以及5.56mm M855/M193北約規格子彈射擊多發，結果有多發擊穿了抗彈板，還有一發子彈造成抗彈板嚴重凹陷。

根據《自由時報》報導，本次測試計畫是由林秉宥和多位關心國防人士協助完成。而林秉宥今也在個人臉書發文表回應：1. 東西來源不用問了，信者恆信，不信者恆不信；2. 抗彈板有缺陷是流傳已久的都市傳說，卻對台灣的國防安全有巨大影響，所以實測是必須做的事情，「我不希望在戰場上，用台灣子弟的鮮血來確認事實到底是怎樣」。

3. 國軍抗彈版的表現基本上與規格相符，但是這個規格的產品並不能有效保護士兵。4. 目前釋出的內容都只是一小部分，因為整個測試其實非常冗長，所以如果想要做更深入的探討，還請耐心等待著正片。

林秉宥表示，拍攝這支影片並不容易，從測試彈藥、槍枝、拍攝器材、地點、規劃拍攝內容等，都耗費了很多心力，「只能說這是在民間有限經費與能力所及的範圍，盡力做到的內容」。林秉宥也強調，他的目的不是要打擊國軍士氣，而是「不教而戰謂之殺，不裝而戰亦如是」，他希望國軍更好，台灣更好。

不過，熟悉軍情的人士指出，國軍抗彈板如何能運到美國？其測試方法是否符合標準都需確認，因此仍待軍方正式回應，才能了解真相。