高雄市交通大隊先前在10處輕軌沿線路口建置違規科技執法設備。此圖為中山、凱旋路口。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市交通大隊先前在10處輕軌沿線路口建置違規科技執法設備。此圖為中山、凱旋路口。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌軌道過去常有民眾違規穿越挨罰，據警方統計，今年至6月已開罰209件；此外，高雄市捷運局表示，輕軌通車迄今，民眾違規擅闖軌道與列車發生碰撞已逾50件，將斥資9000萬經費，針對易違規、肇事路口，建置「路口違規偵測設備」科技執法設備，預計明年底上路。

高雄輕軌目前營運路線長 17.1 公里，服務範圍包含31座車站，待今年底輕軌二階大順路段完工通車，路線全長增加至22.1 公里，車站增加至38站，行經89個路口。

捷運警察統計，今年至6月已開罰209件民眾違規穿越軌道，其中1至3月為206件，又以聯合醫院占大宗，共開罰177件，直到3月底安裝矮欄杆改善，目前尚未有開罰；而最新4至6月開罰3件則為龍貓隧道2件、高雄展覽館1件。

捷運局表示，為防止民眾於輕軌路口的違規闖入行為，高雄輕軌已設置警告標誌、標線、黃色鋪面、聲光號誌等多種警示措施，且於部分路口設置可變資訊標誌（CMS）、地面閃光標記等；然而輕軌通車迄今，已發生逾50起碰撞事故，分析肇事原因皆為民眾違規闖越造成，故透過碰撞預警、違規取締及交通大數據分析等多面向來達成輕軌安全防護目標。

捷運局表示，斥資9000萬經費，其中中央補助7000萬、地方自籌2000萬元，供49處輕軌沿線易違規或易肇事路口，建置「路口違規偵測設備」，當民眾駕駛車輛違規闖入軌道時，就會被偵測系統偵測，再將違規資料傳送給交通大隊開單系統進行開單，另外也將資料傳送至交通局智運中心智慧整合系統，進行資料蒐集、解析。

林欽榮表示，此次招標預算9000萬，可供建置49處路口，再加上交通大隊先前建置10處路口違規偵測設備、今年剛公布國發會5G科專計畫10處碰撞預警系統，加起來共有69處路口設有違規偵測或碰撞遇防系統，占整體路口80％，預計明年底系統建置完成上線，未來朝向所有路口均設置系統，保障輕軌行車效率、安全。