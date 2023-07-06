陳妤出席聯合勸募一日捐公益活動。（粘耿豪攝）

陳妤出席聯合勸募一日捐公益活動。（粘耿豪攝）

女星陳妤6日出席聯合勸募一日捐公益記者會，被發現一臉爛痘，她透露是因去年連續錄製《全明星運動會》和拍電視劇《女兒大人加個賴》，長達1年沒休息，導致內分泌失調，近期看診才發現滿臉閉鎖性粉刺已無法立刻好轉，令她超級沮喪，身心大受打擊，直言「現在都不敢照鏡子」。

陳妤說，自己第一次這樣皮膚出狀況，她雖不算膚色白皙，但至少從青少年至今沒長過痘子，豈料從參加《全明星》時因瀏海加上冒汗，導致額頭冒痘，沒有治療也沒有休息，又連著拍大半年的戲，竟落得爛臉下場。

她說當年拍第一部戲時連底妝都不用畫，對自己膚質頗自豪，沒想到卻因不愛惜身體導致如此，本以為殺青就會好，就醫後才知道需要一段時間治療調理。接下來她將去綠島潛水，也想去日本旅行，好好放鬆。

許傑輝日前被控性騷植劇場女演員，也從植劇場發光的陳妤表示，曾上過許傑輝的課，但沒有類似遭遇，不過她原本就不喜歡和人肢體接觸，無論性別，「如果有人喜歡拍我，就會嚇到我，我會請公司反應，連女生都不行」。她舉例，之前曾有工作人員喜歡抓她，她就順勢表演手脫臼，雖看似反應誇張，但也給彼此台階下。至於拍戲接觸，她說「拍戲前要先催眠自己，床戲也拍了不少，像《戀愛沙塵暴》和許光漢，當時也不覺得，只覺得是同學」。

華語歌壇天后李玟驟然辭世，令親友、粉絲震驚難過不已，被問是否曾有憂鬱的時候，陳妤坦言從事演藝相關工作真的常常會有想殺自己1000萬遍的時候，「負面襲來的時候大腦無法關機，這時候朋友是很重要的存在，家人也是，我會尋求幫助，只是有時候覺得好像麻煩別人」。

她認為，運動很有幫助，像熊仔的專輯《PRO》第一首歌，就講到病識感，有時候可想像身體像電腦，有硬體和軟體，病毒入侵時，就升級硬底設備，盡可能好好吃飯睡覺，善待硬體，軟體也可能會因此跑得動，「我覺得有運動差滿多，需要練習，大家給你心靈雞湯時，可能會更排斥，但不要因此不放過自己」，她自己喜歡游泳，因為很安靜，可以完全放空。