哥倫比亞大學全球能源中心發布的研究報告說，至今為止，大型銀行在自己的綠色債券規則上，並沒有仿效歐盟標準。該中心調查了全球30家具有系統重要性的大型銀行。

研究人員表示，在這些銀行中，有17家明確將核能排除在綠色金融框架之外，有12家銀行的綠色架構沒有對核能表態，有一家沒有這樣的框架。

由於俄烏戰爭爆發和出現能源危機，歐盟在去年將核能電廠列入綠色標籤，納入鼓勵投資的清單，引導投資人進行氣候友好的投資。但當時歐盟內部國家已有分歧意見。

據Refinitiv資料，綠色債券的發行量在今年第一季和第二季衝上新高。

該研究共同主持人Matt Bowen說，感到相當意外，核能依然被排除於銀行的綠色金融指引之外，儘管核能潛在地可以貢獻於打擊氣候變遷。

與石油和天然氣等化石燃料不同，核能不會產生破壞氣候的二氧化碳排放，但它確實會產生放射性廢棄物。

德國和奧地利都反對核能，並游說歐盟不要將之定義為綠色能源，稱關鍵的問題包括廢棄物的處理、事故的潛在風險等。