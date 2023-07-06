台灣服務業大評鑑，麗寶樂園渡假區榮獲首屆「友善服務獎」、員工陳慈恩獲得「服務尖兵」個人獎。（麗寶樂園渡假區提供）

員工陳慈恩獲得「服務尖兵」個人獎。（麗寶樂園渡假區提供）

台灣服務業大評鑑日前頒獎，麗寶樂園渡假區榮獲今年首度新增的「友善服務獎」，員工陳慈恩更是以細心、熱情服務態度，拿下「服務尖兵」個人獎殊榮，整個園區員工與有榮焉。

麗寶樂園渡假區表示，渡假區自創立以來，秉持「實現人們對幸福的期待」服務精神，規畫暢通的動線與環境、實施感動式服務，如麗寶福容大飯店、賽車主題旅店為行動不便者打造愛心無障礙房間，體驗無礙便利的住宿空間，甚至在全台最大的「天空之夢」摩天輪也有許多友善設計，包含快速通關、無障礙專用道，車廂內有冷氣空調、免費充電座、緊急通話系統外，每台車廂的座椅皆可收起，放置特製軌道後可讓整台輪椅推入車廂，讓不少輪椅族一圓搭乘摩天輪的夢想。

麗寶樂園渡假區指出，此次獲獎最主要原因是全體員工的努力付出，每位第一線同仁是創造感動服務的起點，本次獎項中更評選出全台僅30名的服務尖兵個人獎得主，其中一位正是麗寶樂園現場服務員陳慈恩。

年僅20多歲的陳慈恩，任職已有5年的時間，常觀察遊客是否有需要幫忙的地方並及時出手協助，原本個性較為害羞，但隨著工作經驗越趨豐富，加上每天接觸人群，也讓她變得較活潑、喜歡與遊客聊天。陳慈恩說，樂園就是讓遊客與親友留下歡樂回憶的地方，設施服務時，會帶動遊客舉起雙手、放聲尖叫，盡力透過服務，讓他們能玩得更盡興！