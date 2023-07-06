風靡全球的溫布頓網球賽熱烈開打至今吸引不少球迷熬夜觀戰，Uber Eats為替全台熱血沸騰的球迷送上應援，在球賽期間推出「國際炸雞日」的優惠活動，即日起至7月12日，輸入優惠序號【雞不可失】，於 Uber Eats 美食外送單筆訂單消費滿新台幣249元享50元折扣優惠。此外，搭配溫網球賽和炸雞怎能少了冰飲？珍煮丹和日出茶太也選擇僅在 Uber Eats 上推出4款熱門口味冰飲買一送一活動。

根據 Uber Eats 平台大數據統計顯示，去年溫網期間的炸雞點購，以美式炸雞最受歡迎，其次為台式鹹酥雞和韓式炸雞。當紅炸子雞為美式炸雞，最熱門的品牌包含「肯德基」、「漢堡王」酥脆無法擋的「BK黃金炸雞」、「21世紀風味館」的隱藏版招牌「21香脆炸雞桶」等。台式鹹酥雞則有最強台味夜市小吃之稱的「師園鹽酥雞」、回購率超高的「台灣第一家鹽酥雞」雙雄稱霸。平台進一步觀察發現，台中與高雄地區的消費者偏好韓式炸雞，正港釜山韓國歐巴老闆經營的「釜山崔炸雞」、口味多樣化CP值又高的「咚雞咚雞韓式炸雞」榜上有名。

回應大眾追球賽搭配炸雞解嘴饞的需求，Uber Eats 平台合作商家中有超過千家供應炸雞餐點，且涵蓋台式、美式、韓式、日式、泰式等各大類別，溫網賽事決戰期間，球迷們不僅能每晚激烈開嗑，想一天換一種派別或口味（應該）都點得到。

溫網賽事之際恰逢國際炸雞日，漢堡王、21風味館、Dicos德克士、釜山崔炸雞等眾多商家，在Uber Eats平台上推出期間限定且精選品項買一送一的優惠。此外，兩大手搖飲品牌「珍煮丹」、「日出茶太」推出四款飲品獨家優惠，即日起至7月11日，消費者使用Uber Eats App於珍煮丹訂購「百香茉莉」、「百香不知春」皆享買一送一優惠；即日起至7月18日前於日出茶太訂購「雲霧烏龍茶」、「極上焙茶」也同享買一送一優惠。

Uber Eats （應該）都點得到，也（應該）都省得到！即日起至7月12日前，消費者輸入優惠序號【雞不可失】於 Uber Eats 美食外送單筆訂單消費滿新台幣249元享50元折扣優惠（數量有限，送完為止）。搭配 Uber One 會員方案，美食外送訂單消費滿新台幣 199 元，生鮮雜貨訂單消費滿新台幣299元均可享無限次0元外送費優惠，並同享0元服務費優惠；7月 Uber One 會員獨享好康中，美食生鮮外送訂單最高可享總價值達2100元的會員優惠，包含輸入【七月外帶】，外帶自取訂單消費滿149元享75折優惠（共4次），單筆最高可折抵50元；輸入【七月600】，生鮮雜貨訂單消費滿599元享9折優惠（共1次），單筆最高可折抵300元；輸入【七月1000】，生鮮雜貨訂單消費滿1599元享85折優惠（共2次），單筆最高可折抵500元。