屏東縣社會住宅繼屏東市「瑞屏安居」興建後，潮州鎮「光春好室」也在6日動工，為1幢1棟建物，地上12層、地下2層可提供172戶社宅。（謝佳潾攝）

屏東縣社會住宅繼屏東市「瑞屏安居」興建後，潮州鎮「光春好室」也在6日動工，為1幢1棟建物，地上12層、地下2層可提供172戶社宅。（謝佳潾攝）

屏東縣社會住宅繼屏東市「瑞屏安居」興建後，潮州鎮「光春好室」也在6日動工，為1幢1棟建物，地上12層、地下2層可提供172戶社宅，以及托嬰中心、身障日照中心及店鋪等空間，預計2027年完工，至於恆春鎮「恆春好室」也剛獲中央支持允建，總計全縣已規畫825戶，超過原先設定。

屏縣府表示，潮州鎮「光春好室」社宅建築規模為1幢1棟，地上12層、地下2層，可提供172戶社宅、托嬰中心、身障日照中心及店鋪等空間，總經費10億7000萬，由中央全數負擔，預計2027年完工。

縣府進一步指出，「光春好室」社宅地理位置優異，到潮州夜市走路只要2分鐘，鄰近光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，距離潮州日式歷史建築文化園區及屏東戲曲故事館開車約5分鐘，環境多元且生活機能相當便利。

「光春好室」動土典禮由周春米親自主持，她說，潮州鎮位於屏東縣地理中心點，是屏東縣人口第2多的行政區，加上結合台鐵捷運化及屏東縣7大轉運站功能整合提升，潮州鎮成為屏東縣重要的交通樞紐節點，具有龐大的發展潛力，當然也需要社會住宅建設。

周春米說，感謝中央大力支持屏東縣興建社會住宅，屏東縣社宅總興建目標是600戶，但目前已規畫出825戶，包含6日動土的「光春好室」172戶、正在興建中的屏東市「瑞屏安居」520戶、還有位於恆春鎮「恆春好室」133戶也剛獲得中央支持允建，未來將滿足更多居住需求，提供民眾更良好的居住選擇。