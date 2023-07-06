男主角楊懿軒、洪暐哲CP感十足。（三立提供）

《免疫屏蔽》舉辦首映會，演員群開心合照。（三立提供）

楊懿軒、洪暐哲、夏宇禾、鄭靚歆、廖偉博今（6日）VBL《免疫屏蔽》舉辦首映會，等主要演員都出席，選秀節目出身的洪暐哲特別演唱主題曲《牛頓與蘋果》。

鄭靚歆曾是我愛黑澀會裡面最小的妹妹，至今還會和大牙一起打羽毛球，大牙爆出黑人陳建州性騷擾，她冷靜地說：「不意外，因為我知道這個社會的形式，所以也沒有嚇一跳，我已經被社會玷汙了。」但她坦言事前並不知大牙和黑人的過往。

她印象中黑人是很正直、記性很好的人，自己去看球賽，黑人還認出已經10幾年未見得自己。但對於性騷內幕，她說當時參加節目才12歲，「我什麼都不懂，為了翹課，每次就是去玩而已。」她提到曾在片場目睹女演員遭性騷擾，當時女演員身穿低胸服裝，帶了條項鍊，一位男性工作人員竟伸手把玩女演員的項鍊，手在胸口游移一邊說：「這項練好漂亮。」鄭靚歆目睹整個過程想替女演員出氣，但女演員為了守住演出機會選擇隱忍。

鄭靚歆和德國妻子采熙6月才剛新婚，被問新婚感想，她卻哀怨說：「結婚後身體不好，就是在養傷」原因竟是因為登記結婚當天，證婚人和親友們都穿了白色服裝，在德國的習俗會招來厄運，沒想到真的應驗在她和太太的身上，她不僅腸胃炎越來越嚴重、肋骨還裂開，上廁所都要太太幫忙，她開玩笑說：「就提早讓太太當看護。」

但她甜蜜透露今年聖誕節會和太太到德國辦婚禮，會不會在台灣宴客仍考慮中，因為家裡比較傳統，她和女生結婚爺爺還不知道，連奶奶也說做好不要宴客。她提到婚前奶奶特地幫她算命說和女生結婚不好，「但還是愛，這個沒辦法阻擋我們結婚。」

選秀節目出身的洪暐哲特別演唱主題曲〈牛頓與蘋果〉，由於劇中跟宮廟有關，記者會現場眾藝人也畫符咒祝福戲劇開播就有好成績。楊懿軒表示未拍這部戲前兩人拍前就密切聯絡，洪暐哲還跑去他家住，兩人幾乎24小時黏在一起，而戲拍完大家還有點不習慣，洪暐哲笑說：「覺得有點虛！又開始再約吃飯。」

而兩人在劇中拍一場「睡覺」床戲，結果床竟然垮了，覺得好糗。而廖偉博三年前就曾經演出過BL劇，算是前輩，他笑說拍同志劇收穫很大，因為腐女觀眾真的熱情，當時瞬間粉絲數就暴漲，也算是一大收穫。

三立電視Vidol影音與日本SPO共同推出原創都會BL影集《VBL》系列首部曲《免疫屏蔽》，將在明天起(7／7)每週五晚間8點，在台灣OTT平台Vidol影音全球首播。