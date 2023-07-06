6、7月是國際賽的高峰期，繼6月底結束的國際足總U20世界盃後，目前進行中的歐洲U21錦標賽和中北美洲金盃都已進入最後的淘汰賽爭霸階段。歐洲U21錦標賽將由英格蘭和西班牙爭冠(台灣時間7/9 00:00)，中北美洲金盃則在本周末進行八強賽(台灣時間7/9和7/10早上)。

剛結束的兩場歐洲U21的四強準決賽，實力雄厚的英格蘭和西班牙都大勝對手晉級，兩隊繼1984年後上演第二次的爭冠戲碼，當年的決賽是以主客兩回合的方式進行，英格蘭雙殺西班牙，以總比數3：0衛冕成功，1982和1984連續兩屆拿下冠軍，但這也是英格蘭在歐洲U21僅有的兩次冠軍，隨後直到2009年才再次踢進決賽，但以0：4不敵德國，今年是英格蘭隊史第4次闖進歐洲U21錦標賽的決賽。

西班牙在1986年首嘗歐洲U21冠軍滋味，1998年第二次奪冠，近年更是決賽常客，自2011年至今，7屆賽事5次爭冠，先後在2011、13和19封王，2017則以0：1輸給德國，今年瞄準隊史第6冠，如果成功捧盃，將甩開義大利，獨佔冠軍榜第一。

英格蘭近年青訓有成，2017年國際足總U17世界盃和U20世界盃雙料冠軍、去年再贏得歐洲U19錦標賽冠軍，本屆歐洲U21從小組賽至四強，5場比賽全勝，進10球而且1球未失，陣中多名球員已是英超球隊的主力，包括維拉的雅各布.拉姆斯(Jacob Ramsey)、利物浦雙星艾略特(Harvey Elliott)和柯蒂斯.瓊斯(Curtis Jones)、紐卡索聯的戈登(Anthony Gordon)、熱刺的史基普(Oliver Skipp)，還有上季獲得不少上場機會的曼城中場帕爾馬(Cole Palmer)和本季傷癒復出的兵工廠中場史密斯.羅(Emile Smith Rowe)，以本屆比賽內容來看，英格蘭絕對有能力再拿一座冠軍。

西班牙在小組賽2勝1和晉級，面對烏克蘭兩度落後，直到終場前才驚險扳平，不過那場比賽雙方都有不少主力避戰，賽果難以作準。到了準決賽兩隊再次碰頭，「狂牛軍團」這次不留情面，以5：1大勝烏克蘭，取得和英格蘭爭冠的機會。西班牙以效力布拉加的阿貝爾.路易斯(Abel Ruiz)、皇家貝提斯的羅德里.桑切斯(Rodri Sánchez)和曼城的塞吉奧.戈麥斯(Sergio Gómez)擔任前場三叉戟，搭配畢爾包的中場發電機桑塞特(Oihan Sancet)負責穿針引線，一路過關斬將殺入決賽，路易斯和戈麥斯目前以3球進球並列射手榜領先，爭冠之餘還有希望帶回金靴。

兩隊進攻都火力十足兼多點開花，但英格蘭的防守表現無懈可擊，西班牙想攻破「三獅軍團」的大門確實不易。翻查歐洲U21錦標賽的決賽紀錄，和許多國際大賽類似，決賽開小分的機會相對較大，從2011年至今的6屆決賽，有4屆的總分都低於2.5球，其中3屆甚至低於1.5球，勝負可能不好預測，但2.5球小分應是較為穩妥的選項。

最後談一談中北美洲金盃，上次說到小組賽有不少冷門賽果，但最終踢進八強的卻沒有意外，Ａ組美國和牙買加同為2勝1和；B組二連勝提前出線的墨西哥作出部份輪換，以0：1敗給卡達，保送外隊晉級；C組前兩輪只得1分的哥斯大黎加，末輪小組賽6：4擊退馬提尼克島，與巴拿馬攜手出線；D組的加拿大也是靠著最後一輪4：2戰勝古巴，與逆轉的瓜地馬拉一起搭上八強末班車。

八強組合由巴拿馬對卡達(7/9 07:00)、墨西哥對哥斯大黎加(7/9 09:30)、瓜地馬拉對牙買加(7/10 05:00)、美國對加拿大(7/10 07:30)。估計墨西哥和美國可順利晉級；瓜地馬拉雖然是D組首名，但同組除了加拿大外實力都偏弱，而牙買加在A組首戰差點戰勝實力強大的美國，世界排名也遠高於瓜地馬拉，如無意外也可爭得一個四強席位；巴拿馬對卡達則較有可能出現變數，卡達上一屆受邀參賽踢進4強，小組賽曾與巴拿馬踢成3：3平手，本屆雖然在首場小組賽意外敗給海地，但開低走高連兩屆晉級淘汰賽，而且卡達3場小組賽都是首開紀錄的一方，可見葡萄牙主帥奎羅斯(Carlos Queiroz)的進攻足球確實有一套，這場比賽筆者反其道，推薦卡達受讓客勝。