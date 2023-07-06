蘆筍堪稱蔬菜之王，營養價值極高。醫師表示，蘆筍有5大營養素，包括膳食纖維、維生素、鉀、硒、蘆丁與天門冬胺酸，具有促進腸道健康、抗氧化、調節血壓、提高人體對癌症的抵抗力等功能。其中，蘆丁是一種生物類黃酮，可對抗自由基，並強化血管健康；天門冬胺酸也能明顯提高肝功能，對健康助益極大。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》中表示，美國癌症協會推薦民眾抗癌食物，包括蘆筍、藍莓、柑橘類、花椰菜、彩椒等，其中蘆筍的抗癌效果相當顯著，因此被稱為抗癌蔬菜之王。

他表示，蘆筍有5大營養素，膳食纖維、維生素、鉀、硒、蘆丁與天門冬胺酸。

1. 豐富的膳食纖維：平均每100克的白蘆筍有1.8克的膳食纖維，綠蘆筍也有1.2克。膳食纖維可協助人體排除毒物、促進腸胃蠕動，大幅提升人體健康。

2. 維生素A、C、β-胡蘿蔔素：可維持上皮黏膜細胞的完整，並可抗氧化。蘆筍的維生素C含量相當高，是番茄的2倍。

3. 礦物質鉀：鉀能調節血壓、有助神經傳導、幫助肌肉收縮。

4. 礦物質硒：硒能阻止癌細胞分裂與生長，並能加速解毒，提高人體對癌症的抵抗力。

5. 蘆丁與天門冬胺酸：蘆丁是一種生物類黃酮，可提高血管彈性、避免血管硬化，可強健血管。天門冬胺酸則可將人體內的氨轉化成相對無毒的尿素，排出體外，以提升肝臟的解毒功能。