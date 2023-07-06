夏季水域事故增，海巡署東部分署第13岸巡隊模擬水域遊憩人員落海、娛樂船失火、油汙染事故等演練。（蔡旻妤攝）

夏季水域事故增，海巡署東部分署第13岸巡隊模擬水域遊憩人員落海、娛樂船失火、油汙染事故等演練。（蔡旻妤攝）

旅遊旺季來臨，台東高溫壟罩，SUP、衝浪、游泳等各式水上活動受到歡迎，為此，海巡署東部分署第13岸巡隊今天下午在台東縣國際地標岸際模擬「水域遊憩人員落海、娛樂船失火及油汙染事故」實兵演練，第13岸巡隊表示，未來若遭遇突發事故，便能爭取時間救援民眾。

東部分署第13岸巡隊表示，本次演練總計投入5艘船艇、2輛水上摩托車、1架空勤直升機、10輛車輛及85人參演，演練展現出沙灘車、遙控式動力救生圈、行動救援車等救援能量及各單位協調、應變整合機制，有效統合台東地區海難救援團隊，在狀況發生第一時間即時應變處置，拯救陷入危難的民眾。

演練重點在於跨機關聯合應變機制，生動演繹出近年來救生救難案例實況及實際情境，藉由交通部航港局東部航務中心、台東縣環保局、台東縣消防局、台東縣政府交通及觀光發展處、海洋保育署第十工作站、海巡署艦隊分署第15海巡隊、內政部空勤總隊等機關與台東縣水中運動訓練協會、台灣中油台東營業處等單位公私協力合作演練，共同強化水域安全防護能量，以確保民眾生命財產安全。

第13岸巡隊表示，透過區域聯合搜救暨海洋油汙染應變演練，除展現各單位平日成果外，可讓海巡署熟悉其他單位救難設備及救援能量，以利現場快速反應及判斷，藉以因應突發狀況時能爭取黃金救援時間將傷害降至最低。