日本職棒推薦賽事 : 7/7(五) 17:00，橫濱海灣之星@讀賣巨人

日本職棒中央聯盟本季競爭激烈，前四名球隊勝場差距不到6場，短時間內都有機會扭轉排名，暫居第四的讀賣巨人本週將在主場迎戰橫濱海灣之星，巨人本季面對央聯另外兩支A段班球隊阪神與廣島都落居下風，唯獨對橫濱有對戰優勢，但系列賽首戰將對上橫濱王牌今永昇太，近期陷入貧打窘境的巨人要取勝難度不小。

橫濱目前仍然是央聯攻擊火力最凶猛的球隊，但主砲宮崎敏郎上週跑壘受傷，上週末面對中日龍的系列賽都只能以代打出場。而洋助人索托(Neftalí Soto)本季狀態欠佳，至今仍未找到前幾季的長打手感，導致橫濱近期打線大多依賴牧秀悟獨撐，但巨人投手群是牧秀悟天敵，本季牧秀悟對戰巨人打擊率僅有0.194，如果宮崎敏郎無法在週末重返先發打線，面對巨人將會是一番苦戰。

讀賣巨人主場東京巨蛋是著名的投手墳場，有地主優勢的巨人本季團隊全壘打數82發央聯第一，但其他進攻數據卻不甚理想，團隊得點圈打擊率0.232及犧牲打成功率77.1%都排名央聯倒數第二。而丸佳浩及中田翔兩名老將本季退化嚴重，加上明星游擊手坂本勇人因傷持續脫離戰線，近期巨人得分效率低落，上週面對阪神虎三場賽事合計僅攻下4分。

巨人此戰預計由王牌戶鄉翔征面對橫濱，戶鄉翔征是巨人投手輪值中唯一的亮點，本季先發出賽12場拿下8場優質先發，其中對戰過橫濱4場，自責分率僅有0.86，是巨人陣中少數能壓制橫濱打線的。而橫濱先發投手今永昇太本季出賽10場也有8場優質先發，雖然今年尚未交手過巨人，但本季被右打者打擊率僅有0.207，而巨人打線中較有威脅的大多為右打者，因此預期此戰今永昇太依舊能展現壓制力。在雙方皆派出王牌先發的情況下，牛棚將會是勝負分水嶺，巨人牛棚自責分率3.90央聯墊底，本季始終找不到穩定的佈局投手，筆者看好橫濱能在賽事末段突圍，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。