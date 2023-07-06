俄蘇（Su）-35戰機在敘利亞上空騷擾美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機

美軍公開的錄影畫面顯示，3架俄羅斯蘇（Su）-35戰機在敘利亞上空不斷騷擾美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機。

綜合外電6日報導，美國空軍說，MQ-9無人機周三在敘利亞上空針對伊斯蘭國（ISIS）執行任務，但好幾架俄羅斯戰機卻開始「霸凌」3架「死神」，而且挑釁行動變本加厲。而這令人關切，莫斯科是否刻意想要「逼落」另一架MQ-9。

美國中央空軍司令部（US Air Forces Central）指揮官格林克維奇（Alex Grynkewich）在聲明中說，俄方戰機7月5日上午約10點40分，在敘利亞上空遭遇3架MQ-9無人機時，表現出「危險並不專業」的行為。他指出，這些俄羅斯飛行員在整場遭遇中，好幾次趁機騷擾這些無人機。

他強調，這些Su-35戰機在無人機的飛行路線上施放許多跳傘照明彈，迫使MQ-9閃避，違反了既定的規範和協議。而錄影畫面顯示，1架Su-35戰機逼近1架MQ-9無人機，並在它的飛行路線上施放跳傘照明彈。而影片上的字幕寫著，俄羅斯空軍在敘利亞上空的不當行為已進入「新層次」。

此外，格林克維奇說，還有一名俄羅斯飛行員故意飛到MQ-9前，並啟動後燃器，危及操作員安全控制無人機的能力。格林克維奇強調，這些行為威脅到美俄雙方的安全。他說，「我們力促敘利亞俄軍停止這種魯莽行為，並遵守專業空軍的行為準則，這樣才能繼續致力戰勝ISIS。」

俄羅斯在東敘利亞的挑釁行動與日俱增，而周三的事件只是連串行動的最新發展，這已促使美國出動F-22戰機，好遏阻俄方軍機在美國軍事基地上飛行。