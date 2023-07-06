亞都麗緻「大稻埕夏日節」一泊二食專案，雙人成行贈專車前往大稻埕賞煙火。（台北亞都麗緻大飯店提供）

今夏台北的重頭戲「大稻埕夏日節」7月開跑，一路進行到8月下旬，都會型觀光飯店搶搭「大稻埕夏日節」順風車，推出相關主題方案搶客。台北亞都麗緻大飯店即日起至8月底新推「大稻埕夏日節」專案，包含一泊二食入住全新iPad 智能卓越客房，贈送餐飲抵用券500元或大稻埕河畔酒館特調飲品2杯；另提供北北基交通暢遊一日券1張或雙人單程專車前往大稻埕賞煙火。8月20日加贈專車前往觀看煙火的秘境，旅客可遠離人潮盡享煙火之美；8月22日七夕入住再享客房升等。

專車接送河岸賞煙火 8／20秘境看高空煙火

大稻埕往年情人節施放煙火，總吸引許多海內外觀光客前來參與，亞都麗緻為遊客解決交通上的不便，相關專案贈送可一日暢遊北北基的公車捷運悠遊票卡，讓旅客方便四處走透透；亦可選擇雙人專車前往大稻埕觀賞煙火。業者另贈2張河畔微醺飲料券，旅人可臨畔觀景，美飲相伴；或是選擇「麗緻坊」餐飲抵用券500元，等於贈送500元的星級飯店烘焙美味。

此外，如果是8月20日當晚住房，業者特別贈送秘境探訪，由飯店專車驅車前往大稻埕周邊秘境，讓旅客遠離人潮，在絕佳地點盡享節慶最後一日的大型高空煙火。8 月22日七夕當晚入住再享客房升等。

iPad 智能卓越客房 一指經濟即時便利

「大稻埕夏日節」住房專案，每房皆配有iPad智能設備，住客可透過新設備操控客房內的電燈、空調等系統，也可查詢即時新聞、周邊環境，與客房餐點服務，一指經濟即時便利。

歡慶七夕情人節，8 月22日七夕當晚入住台北亞都麗緻「大稻埕夏日節」住房專案，可享客房升等。（台北亞都麗緻大飯店提供）

亞都麗緻「大稻埕夏日節」即日起至8月31日，雙人成行每房5200元起，入住iPad智能卓越客房、專車單程前往大稻埕煙火觀景、任選河畔微醺酒飲2杯或「麗緻坊」500元消費抵用券、電子版大稻埕地圖1份，讓旅人跟著電子漫步地圖，走訪歷史悠久的台北老城區，享受美好假期。

「大稻埕夏日節」住房專案，可獲贈「麗緻坊」500元消費抵用券或河畔微醺酒飲2杯。（台北亞都麗緻大飯店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

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