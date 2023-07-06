南部反空污聯盟代表洪輝祥今天於反四接記者會上，公開指控日前站出來支持四接的中興大學環工系教授莊秉潔，收台電、中油的錢而支持三接、四接，對此，莊秉潔發表聲明指出，聽到有人說我是拿台電、中油的錢，而來支持三接、四接，難道台灣的環保運動走到今天，已經變成勇於內鬥、貼標籤、潑髒水的運動嗎？

莊秉潔強調，會做該做的研究、說認為該說的話，不論誰給他研究計劃，都買不了他要說的話，環保不是禁止開發，貼標籤、潑髒水，也不會讓環保運動進步。

莊秉潔提及，2021年一開始是反對三接的，直到經濟部退讓提出三接再外推方案才贊成；有趣的是，那些氣象資料後來還不斷地被反三接人士引用，和中油打對台。

莊秉潔說，確實相信，只要有良好的管理，天然氣港不應該與破壞生態劃上等號，它甚至比油港更乾淨。

「非核無煤是我的理想」，莊秉潔強調，目前也成為2050大家淨零的目標，反對燃煤電廠，知道要有一務實的過程，才能更快達標。為了「務實減煤」，近年來涉足許多原本非我專業的領域，電力供需、電調、接收站、儲槽安全，甚至反四接團體倡議的地熱，台電經過他的連串拷問，連當初和他一起反對深澳的潛水教練王銘祥，也都認為四接3.0版已在可接受的範圍，才決定支持四接。