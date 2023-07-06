2024總統大選，國民黨參選人侯友宜在本月初接連公布前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長，拋出九二共識、核能等4大政見，但近幾日公布民調卻未見起色；而民眾黨主席柯文哲將在七月接連辦多場活動，持續創造聲量。前立委郭正亮指出，柯文哲將在7月連辦3場活動，但募款規模太小，「時間也蠻緊的」，侯友宜也該開始辦自己的活動，展現出全國手拉手的感覺。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，現有民調最晚是7月3日，侯友宜是在4日公布的4項政見，確實還沒有看到效應，下禮拜才是比較合理的等待期。

但郭正亮也提到，柯文哲本周日(9號)就要上陣辦見面會，16日會上凱道遊行，29日還有演講募款的「演唱會」。他指出，以總統規模來看，募款規模太小了，如果有時間柯文哲也可以辦好幾場，可是時間也蠻緊的。

民眾黨總統參選人柯文哲即將在7月29日舉辦開第一場售票演唱會「KP SHOW」。（摘自KKTIX官網／楊亞璇台北傳真）

郭正亮表示，侯友宜也必須要開始辦活動，因為他到現在還沒有自己辦的活動，小雞會著急，侯友宜如果要重新整裝出發，就要給人很強的感覺，全國手拉手、拉成一條線的感覺，真的要費點心，像在台中也要舉辦大家一起的造勢會等等。

郭正亮也強調，侯友宜要不斷的重塑他的立場，而且要結合現在的時事議題，找到縫隙就要發言，一定要參一咖、表達立場，跟其他人做出對照，民眾才能看清楚。

郭正亮也舉例，侯友宜到台南就一定要去光電案的現場，說他當選一定會讓特偵組查清楚這個案子，不斷讓人看到他的四大主張擴張出去的具體行動，民眾要的具體血肉、不是只有骨架，血肉就是大家會感覺的議題。