台北老爺酒店迎接夏季，館內餐廳自即日起到9月底推出全新菜色打造出餐桌上的盛典，「Le Cafe」咖啡廳推出「東南亞美饌」，匯集泰國、越南、緬甸等多國經典料理，「明宮」粵菜廳經典回歸的港式飲茶點心。「中山」日本料理廳以鰻魚搭配牛排絕佳組合推出「元氣料理」套餐，標榜提振精神且營養價值高，讓身體在夏天也能維持最佳狀態。

東南亞料理向來因為有其獨特風味，台北老爺「Le Cafe」咖啡廳匯聚東南亞各國菜色，以自助形式呈現，打造出精彩的盛夏好食光，菜色有清淡爽口且使用大量香草、蔬菜的越式佳餚; 酸、辣、鹹、甜並重的泰國美饌。還有以酸、辣見稱的緬甸料理，多樣新鮮食材搭配辛香料，堆疊出令人難以抗拒的異國風情，通通可以吃到飽。

泰式經典菜餚「手工紅咖哩魚餅」，將新鮮的魚肉打成魚漿，包裹花枝與蝦仁，精選泰式辛香料、紅咖哩醬融入其中，塑形後放入油鍋中，以170度的高溫油炸4分鐘，略帶辛辣的紅咖哩香氣與鮮味在口中交疊。大多數民眾耳熟能詳的「越南牛肉湯」，慢火熬煮8個小時以上的牛骨高湯，加入檸檬和魚露進行調味，再依序放入河粉、洋蔥和豆芽菜，立即帶出不一樣的湯頭風味層次，最後鋪上涮過的牛肉片並且以新鮮香菜和青蔥點綴，整體清香爽口非常適合夏天。

「瑪莎曼咖哩牛肉」則選用被美國CNN有線新聞網評選為全世界最佳美食排行榜第一名的泰國瑪莎曼咖哩為基底，取用牛腩燉煮2小時，加入椰奶調味更加香濃滑順，牛腩口感軟硬適中、微辣入味，滿足味蕾上的刺激更能激發出食慾。

台北老爺「中山」日本料理推出「元氣料理」套餐，清爽無負擔，不管是沁涼前菜、清爽壽司、精緻燒物或湯品都讓人胃口大開，每份套餐3,280元加一成服務費。套餐內容有：「鮑魚佐涼豆腐麵」、「蒲燒元氣鰻魚」、「松露奶油煎牛排」，以及「櫛瓜蛤蜊清湯」等。

台北老爺「明宮」粵菜廳超人氣港式點心於午餐時段重磅回歸，單點每份售價200元起。「水晶蝦餃皇」是以晶瑩剔透的水晶皮強調12摺痕細膩包覆，內餡以草蝦仁與豬油完美調和，體態美觀且白裡透紅，一口咬下蝦味多汁飽滿又彈牙。「家鄉鹹水餃」皮酥內軟、鹹甜交疊，內餡是油蔥、雞肉、蝦米、菜脯和蔥花於鍋中均勻拌炒，以的糯米皮包裹後放入油鍋內炸至金黃。「蜂巢炸芋頭酥」是以芋泥皮高溫油炸製成，炸至酥化起細絲仿如蜂巢，鬆軟芋泥包裹著以蠔油炒過的雞肉、香菇與蝦仁，一口咬下肉餡醬香四溢，甜中帶鮮。