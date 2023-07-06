新竹縣政府自2020年起推動簡政便民措施、提升整體行政效率，政風處與工務處6日聯合辦理「文科簡政便民、企業服務啟航－邁向建管得來速交流論壇」，並由縣長楊文科與新地檢署、廉政署、營建署、新竹縣建築師公會及新竹縣不動產開發商業同業公會等單位，辦理新竹縣政府廉政公約簽署儀式，宣示守護新竹縣廉潔環境。

楊文科表示，一個政府機關的建管工作能否公開透明，影響了建築業的發展及鄉親對政府的信任，因此縣府特別推動建管執照核發公開透明的線上查詢系統，民眾只要輸入地段及地號，就能即時掌握申辦案件進度，此次特別邀請相關單位及學者專家參加論壇互相交流，相信對未來建管業務帶來更大的便利。

新竹地檢署檢察長張云綺表示，一項好的政策推動如果能公開透明整個流程，公、私部門在處理時就不會綁手綁腳，此次論壇是一個很好的溝通平台，希望大家能提出建議互相討論，若是有任何不法情事發生，新竹地檢署責無旁貸。

廉政署副署長沈鳳樑表示，縣府去年推動的「廉能透明獎」，鼓勵所屬轄內單位在行政措施上積極推動公開透明，提升行政效率，廉政署非常肯定並支持縣府對廉政工作的努力。

廉政署為了深化公、私部門的交流，去年也推出企業服務廉政平臺，希望公私部門交流過程中有圖利或便民的疑慮時，提供釋疑的服務，並舉辦相關論壇蒐集意見，也與論壇主題不謀而合。