台中市市長盧秀燕去年以近30萬票之差輾壓對手連任，隨後在多項民調均獲佳績。據最新施政滿意度調查，盧秀燕整體施政滿意度為62.72%，不僅市民「非常滿意」度高達40.99%，盧整體滿度更比去年大幅提升10.48個百分點。此結果引熱議，不少在地人上網直呼「我台中我驕傲！」大批網友在留言處狂刷一排「讚」，認為盧執政在觀光旅遊及交通上成績卓著，讓台中人光榮感倍增，獲得超高滿意度並不意外。

《菱傳媒》今（6）日公布委託皮爾森數據進行的「台中市長施政滿意度」民調結果，盧秀燕整體滿意度高達62.72%；其中有40.99%的市民表示「非常滿意」、21.73%表示「滿意」，合計滿意度高達62.72%，成藍營執政縣市之冠。與同媒體去年所做民調相比，盧從52.24%滿意度躍升至62.72%，飆升了10.48個百分點。

該民調顯示，在台中市施政面向表現上，有35.1%市民最滿意觀光旅遊，其次為醫療環境33.68%、交通23.72%、教育19.92%、經濟就業17.27%、環保15.65%、治安14.99%。可見台中市民最滿意盧秀燕執政下的觀旅及醫療、交通發展，在教育推廣與拚經濟上，盧市府也取得不錯成績。

此結果掀起熱烈討論，網友湧入相關新聞連結留言：「盧市長讚啦！媽媽市長優秀又有心，就像母親一樣溫暖」、「我台中我驕傲！」、「以前覺得台中很掉漆，北不如台北、南不如高雄，現在都能驕傲大喊『我是台中人』」、「有媽媽市長在，誰還能看清我們台中人」、「可見國民黨不是不行，而是要看那個人是誰」、「光WBC在台中，年輕人就嗨翻了！媽媽果然懂孩子的心」、「台中199早鳥月票也很威」。