UNIQLO男裝 AIRism襯衫式POLO衫，原價790元。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

H＆M盛夏午後系列以經典中性色結合清爽活潑的鳳梨橙黃和海洋藍調，帶來視線繽紛降溫感。（H＆M提供／朱世凱台北傳真）

夏日穿搭不只要體感清爽，視覺上也講求降溫清涼感，H＆M帶來全新「盛夏午後」系列，以經典中性色結合清爽活潑的鳳梨橙黃和海洋藍調，為盛夏活力點綴鮮艷色系。UNIQLO同樣用繽紛服裝渲染整個暑假，同時7月7日至27日，活動期間來店即免費贈AIRism限定涼扇。

H＆M「盛夏午後」系列，顏色清爽外，也透過顏料交織暈染花色與樹影印花，帶來夏日意象，品項包含針織吊帶、廓形上衣、洋裝與褲裝等多款度假選品，以精美裝飾細節點綴，廓形寬鬆的上衣與吊帶及踝洋裝採用輕盈透氣的萊賽爾(Lyocell)纖維，以清涼體感喚醒對海風的記憶；成套打結短上衣搭配亞麻短褲，於光影斑駁間定格海島映畫；裝飾於腰部的繩結與下擺的流蘇牽起靈動之姿，遊走慵懶假日街頭，放飛感官，乘風入夏。

UNIQLO主推「男裝U AIRism 棉質寬版圓領T恤」時尚莫蘭迪色系與寬版落肩設計，無論搭配短褲或寬褲都能盡展洗鍊的時尚感；「女裝無縫短版BRATOP細肩帶背心」完美服貼身體與胸型，舒適又能展現恰到好處的休閒感，白灰黑色系簡約時尚，還有天藍色與桃紅色等吸睛色彩，清爽又時髦。

說到夏日機能單品，AIRism科技空氣衣系列標榜有智慧調節科技與獨家極細纖維，速乾、柔滑又涼感，其中「男裝AIRism襯衫式POLO衫」具備快乾、涼感膚觸、抗異味等機能，兼顧正式感與舒適度，無論是商務或日常穿搭，都能輕鬆穿出洗鍊帥氣的風格；「女裝AIRism防曬抗UV網眼連帽外套」可攜式設計方便收納攜帶，多種色系可搭配不同場合穿搭，有效防曬還能亮眼又好看。

UNIQLO「涼夏旅行趣」首三日7／7（五）－7／9（日）消費滿1500元即贈超實用旅行牙刷組，7／14（五）－7／16（日）滿1500元則贈玩樂手機掛繩，7／21（五）－7／27（四）活動最後倒數一周獨寵APP會員，加碼抽獎價值兩萬元的雙人台灣深度旅遊行程（數位兌換券，共五組），讓你深入台灣秘境玩透，即日起來店更有AIRism涼扇免費送。