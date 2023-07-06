在一段感情中，不少伴侶免不了經歷爭吵，不過每個人對事情都有自己的底線，一旦踰矩不僅破壞雙方感情，更可能造成無法挽回的局面，《科技紫微網》運勢專欄指出，水瓶座、巨蟹座、牡羊座當被觸犯到地雷時，他們寧可分手遠離對方。

▍水瓶座：管太嚴沒空間

讓水瓶座失去自由，他們寧願分手。水瓶座永遠都需要自己的小天地，過度的黏人和管束，只會下意識的想逃避，在他們愛情觀中，一段好的感情應該是讓雙方變得更加獨立、堅強，並有「恰好有你在」的默契，才能感到幸福。若想跟水瓶座走得長久，最好是能融入他們的交友圈，同時對方也維持自己的朋友圈與生活，彼此聯繫又留有空間，這是水瓶座嚮往的交往模式。

▍巨蟹座：放不下舊情人

巨蟹座在戀愛中受不了的情況，就是另一半放不下前任，天生有愛情潔癖的他們，只要得知另一半依舊和前任有聯繫，那麼他們寧可分手。在感情中的巨蟹座相當缺乏安全感，一點小事都能陷入恐慌，也無法容忍另一半對其他人有所掛念，這會讓巨蟹座極度不安。所以若愛上巨蟹座，需多給他們安全感和多一些信賴，盡量少交一些異性朋友並且提前報備，平時更要花點時間噓寒問暖。

▍牡羊座：不見光地下情

坦蕩蕩的牡羊座，最不能夠接受地下戀情，無法曝光的關係對他們簡直是折磨，不如痛快分手。在牡羊座的認知中，地下戀情等於搞曖昧，這種沒宣誓的主權關係可不是他們要的，認為自己是登不上檯面的「第三者」，若想要和牡羊座走得長遠，就要讓周圍人知道他們的存在，並適度秀恩愛。