桃園市觀音區草漯重劃區第一單元，新工處6日派員撤除道路紐澤西護欄，正式開放通行。（新工處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區草漯第一、三、六整體開發單元市地重劃統包工程2021年完工，但因重劃面積大，水電等基礎工程、驗收及圖資修改等流程延宕，地方嘆完工後發展停滯。市長張善政上任後，市府團隊要求台水、台電等加速施作，其中第一區優先水電到位，今日正式開放通行。

市議員吳進昌指出，草漯重劃區一、三、六區完工後拖了近2年，基礎工程延宕，使許多建案和地主受影響，無法取得使用執照，房子蓋好進不來，道路也考量交通號誌無電封閉已久。張善政就任後，聽見地方心聲，經相關單位協調催促，督促台電與台水趕工，終於在今天開放第一區通行，未來重劃區內的公共設施應定期清潔維護，別讓荒涼景象再現。

市議員許更生表示，草漯重劃區相關公設延宕已久，當地無論是配地蓋房的居民或建案等，沒水沒電造成困擾，應盡快開通並完善相關管路，且也建議在開通前更要做好萬全準備，例如道路雜草要割除避免影響交通，相信一、三、六區陸續開通後，對地方有正面影響，帶動草漯下一波發展。

桃園市新建工程處工程行政科長江泓銓說明，草漯重劃一、三、六單元面積達147.88公頃，面積廣大，第一區水電已到位，今派員撤除紐澤西護欄並開放通行，也同步與地方里長、議員、養護工程處與交通局等單位溝通協調，日後區內道路將變為一般市區道路，由養工處維管。

桃園推動科技城市，江泓銓說，目前許多移交文件要進入各管理單位的資訊系統，須花費一定時間，但日後相關單位要申請行政流程會較方便快速，不必走傳統紙本流程。目前針對各建案申請執照與地主開發，新工處都有開會各別處理。台電目前已從外縣市調派人力協助，第三單元預計7月中旬開放、第六單元預估8月上旬開放。