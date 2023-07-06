宜蘭考區考場在復興國中，但復興路正在道路施工，開車的考生可改走農權路抵達考場。（李忠一攝）

公務人員高等考試三級考試暨普通考試，將在7月7日至11日登場，今年宜蘭縣約有1300名考生，往年考生只能前往台北等外縣市考區應試，今年首次設宜蘭考區，考場位於宜蘭市復興國中，不過復興國中外道路正在施工，縣府人事處建議考生改走農權路等替代道路前往考場。

今年高普考的考試日程，7日、8日是普考，9日、10日、11日是高考，往年也有不少考生會連考5天。宜蘭縣以前只有身心障礙特考設有考場，2021年起增設地方特考考區，直到今年才有高普考宜蘭考區。

在宜蘭縣政府服務的李姓民眾說，如果從宜蘭縣搭國道客運前往北市的考場，天剛亮就要出門，還必須轉搭捷運、公車，且是一連3天，相當辛苦，當年他考高考時在台北市找短期租屋，考慮前一天要看考場、熟悉環境，因此考前一天就先到租屋處，共計租了3天。

他說，對宜蘭考生來說，即便選擇短期租屋赴考，也是相當不便，哪裡可用餐、從租屋處前往考場都要事先查詢，租賃處只是供休息、溫習之用，考試狀況遠不如在地的考生；如今宜蘭縣能設高普考考場，對考生真的是一大利多。

對於復興國中外道路施工問題，縣府人事處表示，事先有做過場勘，也有與宜蘭市公所、工地主任協調，考試期間工地會整理圍籬開出一條汽車能通過的單行道，開車的考生可改走農權路，再繞行復興國中與文化局間的引道，也會請警方協助交通疏導。