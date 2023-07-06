2023溫布頓草地網球錦標賽會內賽前3天賽程受到雨勢攪局，許多賽事因此受到延誤，也讓大會6日公佈的賽程表，沒能看到西班牙男單頭號種子阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）的名字。

阿卡瑞茲在當地時間本周二完成第1輪賽事，如果沒有因為天雨影響賽事進行，他應該會在休息1天後，6日在第2輪出賽，迎戰另一位法國選手穆勒，爭取第3輪席次，不過雨勢耽誤了阿卡瑞茲這半部籤表的賽事進行，阿卡瑞茲第3輪可能的對手，到現在都沒人完成第1輪賽事，也只能讓阿卡瑞茲的賽事晚1天再打。

受到影響的選手，包括第25種子智利選手賈瑞（Nicolas Jarry）暫時4比6、4比1落後義大利切奇納托（Marco Cecchinato）1盤的比賽，以及澳洲庫布勒6比4、4比6、6比2領先法國安貝爾的對壘，兩場賽事都是打到一半中斷，6日再繼續進行。

不只阿卡瑞茲這邊的籤表賽程大延誤，德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）對荷蘭布勞沃（Gijs Brouwer）、西班牙佛基納（Alejandro Davidovich Fokina）對法國菲爾斯（Arthur Fils）、荷蘭黑馬范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）對中國大陸張之臻這3場第1輪賽事，直到6日才要進行。