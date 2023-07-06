行政院會今（6）日拍板通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房修法朝「全國歸戶」制，稅率由現行1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，預計明年上路，後年課稅。新北市中和區立法委員參選人吳崢指出，可讓跨縣市炒房集團不再橫行，同時調降單一自住的房屋稅率，也能照顧剛買房成家的民眾，減輕年輕人負擔，落實居住正義。

此次囤房稅修法重點，就房屋所有人的住家用房屋進行「全國歸戶」，針對持有多戶且未作有效使用者，調高法定稅率上、下限稅率為2％至4.8％，各地方政府必須在該範圍內訂定差別稅率，採全數累進，超過一定戶數全部適用較高稅率課徵。

吳崢提到，過去在《房屋稅條例》當中，就明定地方政府針對所有權人持有房屋戶數的差異，來訂定1.5％～3.6％的差別稅率。本意是因應各地狀況不同，授權地方政府管理，如果地方建商勢力龐大，可能會回頭造成阻力。

吳崢也說，新北市是六都當中，唯一到目前未針對囤房訂定差別稅率的縣市，因此修法也特地明訂地方政府「必須」訂定差別稅率，來避免地方政府的不作為，未來會堅守立場，繼續推動居住正義。