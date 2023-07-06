6位學者專家上周召開記者會，力挺協和油改氣及第四天然氣接收站設置，今天呼籲，築夢須踏實，協和以氣換油，是現階段補足北東電網電力最務實的解方。

前九二一震災重建基金會執行長謝志誠、基隆潛水教練王銘祥、前環保署副署長詹順貴、台灣島永續發展協會理事長劉志堅、彰化縣綠色資源人文保育協會總幹事顏淑女、中興大學環工系教授莊秉潔等六位學者專家，上周召開記者會支持協和油改氣。

今日更發表共同新聞稿表示，他們認同，「現在全台灣平均確實不缺電，但問題是舊協和除役後，北東電網真的很缺電」，2025之後，北東電網電力缺口達470萬瓩，8成電力要靠外援，但因天然屏障阻隔，由西往東送的電力安全融通上限是420萬瓩，北東用電量超過安全上限，恐讓北北基宜陷入最易發生大規模停電風險。

針對反四接的環團主張一步到位以綠換油，挺四接專家學者指出，未說明用哪種再生能源可以在短期內發出260萬瓩的發電量？協和以氣換油，符合國際航運改採LNG作為燃料的趨勢，基隆可以把握國家投資四接1200億的契機，提供LNG加注補給服務，打造基隆港成為最乾淨船舶及郵輪停靠港，再以此基礎，等待北海岸、宜蘭的地熱開發成熟，以綠電製氫，讓基隆港朝氫能港目標邁進，這才是現階段對基隆、對全台灣都好的能源轉型務實解方。