緯軟持續投入人才培育，其中，《創新之舵 科技人才領航未來》論壇已於7月1日結束，現場超過百位學生、畢業新鮮人及工程師共同參與。本次活動邀請104副總經理王榮春、台大資工系教授陳縕儂、台灣大哥大總經理林之晨等來自不同領域的八位嘉賓擔任講者及換桌論壇主講人。透過經驗傳承及分享，幫助人才跨越領域掌握最新技術趨勢，在科技產業找到發揮價值的舞台。

受惠於GPU強大的平行運算能力，能快速處理複雜及龐大計算量的模擬和分析，CAE工具得以更加發揮功能，也刺激CAE需求成長。虎門表示，現今產品設計愈趨複雜且精密度增加的趨勢下，公司CAE業務持續穩定成長，虎門掌握流場散熱、結構、高低頻電磁場等多重物理解決方案，並持續增加量測設備、CAE搭配伺服器、工業4.0等軟硬體整合銷售，提供客戶完整解決方案。

此外，CAE在產品設計和開發階段可有效減少資源浪費之外，也能模擬出更有效的做法，在製造、運營過程達到減少排放、循環利用和節能的永續發展，讓企業資源運用效率極大化，預期CAE應用將更加普及，今年整體營收繼續保持雙位數成長。