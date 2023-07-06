由於今年前5月國際鉛錠價格，比去年同期偏弱，國內鉛錠大廠泰銘，今年前5月累計營收36.92億元，也比去年同期的42.47億元，年減13.06％，不過，今年LME6月的均價每噸2,118.36美元，已比今年5月均價的2,087.50美元，高約30.86美元，泰銘6月營收可望回穩。

泰銘發言人童新沅6日表示，雖然非鐵金屬的價格近期走跌，但，由於鉛錠的需求穩定，不像其它金屬波動較大，例如銅價就從年初的每噸9500美元下滑至6月底的8165美元。

目前LME的鉛錠價格約每噸2,115美元，相對穩定，而今年上半年也都在每噸2,100美元到2,200美元之間，「進行窄幅穩定盤整」，有助下游客戶下單提貨。

他說，鉛錠主力需求鉛酸電池的應用，需求未變，加上大陸在內部流通的「內貿價」，比英國倫敦金屬交易所的價格還高，因此，大陸鉛錠沒有像鋼鐵那樣的對外傾銷現象，目前大陸的鉛錠「內貿價」每噸約人民幣15,100元（換算約2,127美元）。

童新沅指出，在鉛錠價格回穩之後，泰銘今年上半年的營收跌幅，應可收斂，但，原本預期今年第三季就可谷底反彈的期待，將再觀察大陸的經濟與內需情況而定。