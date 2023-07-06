根據最新媒體民調顯示，高雄市長陳其邁獲六都施政滿意度第1名，其中，演唱會經濟滿意度更是超過7成，對此，陳其邁表示，民調只是參考，會持續謙虛傾聽民意，做不好的地方也會檢討改進，他也預告今年下半年至少還有12場演唱會將陸續舉辦，更透露明年1月、2月都有天團會到高雄巨蛋舉辦演唱會。

媒體問及演唱會經濟滿意度高達7成，未來是否持續推動？對此，陳其邁回應，今年下半年高雄陸續有劉若英、草蜢、A-Lin、吿五人、Coldplay等至少12場演唱會，他也先預告，明年1月、2月都還會有天團到高雄巨蛋舉辦演唱會。每次辦完演唱會，他們都逐場做檢討，希望能夠辦得更好，讓大家賓至如歸。

陳其邁指出，他們一向非常注重演唱會公共服務，這是高雄跟其他縣市比較不一樣的地方，例如4月1日有五月天、張惠妹、大港開唱等3場演唱會同時舉行，共吸引9萬人入場，市府利用智慧交通解決方案在1小時內就疏散完畢。他們希望演唱會主辦方專心準備活動，其他周邊服務由市府負責，包括夜市券等周遭促銷服務，讓遊客到高雄能夠感受高雄的熱情。