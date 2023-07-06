針對永康區確診病例，今天展開化學防治。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市本土登熱熱疫情持續升溫，今天新增13例，累計已達203例，目前確診病例都與疫情熱區仁德區、東區有相關活動史，屬於同一波感染，不過，永康區前天出現3例感染源不明，擔心疫情擴散，台南市登革熱防治中心今天出動上百人於永康五王里展開擴大清消範圍，盼能降低民眾感染風險。

台南今天新增確診個案包括東區7例、仁德區5例、安南區1例，其中 11例由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現，13例經疫情調查後均與高風險區有居住或活動的關聯性。不過，前天永康區3起不明感染源確診個案，目前仍未釐清感染源頭，登防治中心繃緊神經緊密監控該區域通報個案。

登防中心指出，今天一早除已立即進駐五王里里民育樂中心，設立擴大採檢站為市民提供最快速的篩檢服務，同時緊急畫定化學防治區域，今日動員115人次以及40名化學兵協助進行緊急戶內化學防治作業，期能立即找出社區潛在病例。

由於確診個案所處的五王里內有五王市場、尚青黃昏市場及兵仔市場，因確診者曾提到有去市場，擔心疫情擴散至其他尚未有確診病例區域，市長黃偉哲也責成相關單位務必嚴格落實各項防疫措施，建立好完善防火牆，勿使病例向外蔓延。

市場處昨已針對五王市場進行全面巡檢，請攤商休市後配合自主清潔營業範圍，也加強巡視公共區域易積水區域及高風險點投藥作業，今日亦同步配合衛生局進行化學防治作業，全面防疫不留死角。

永康區長陳勝楠昨日也已立即於五王里里民育樂中心成立前進指揮所，並由副區長進駐指揮所內協助擴大採檢、人員調度及統籌作業，動員永康區公所同仁及社區志工共100多人落實鄰近區塊強力孳清，截至昨日已調查780戶，其中陽性戶10戶，發現81個積水容器，11個陽性容器。

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