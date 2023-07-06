Meta針對Twitter推出強大社群競品「Threads」，今正式上線，政治人物紛紛趕上這股風潮，藍、綠、白官方帳號也陸續搶進，其中又以國民黨速度最快。（摘自Threads頁面）

Meta針對Twitter推出強大社群競品「Threads」，今正式上線，政治人物紛紛趕上這股風潮，藍、綠、白官方帳號也陸續搶進，其中又以國民黨速度最快。國民黨發言人楊智伃說，國民黨自朱立倫擔任主席後，新媒體部便大膽不斷嘗試各種新媒體媒介，未來也會不同的新媒體社群持續發展，貼近年輕人。

根據藍、綠、白所創立的帳號編號，可以發現國民黨是最快投入新社群Threads的政黨，隨後國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜也陸續加入。

朱立倫還在自我介紹透露自己是喜歡草莓的「草莓控」、喜歡麻糬的「糯米控」以及對數字很敏感的「數字控」，透過親民的口吻和年輕世代拉近距離。

楊智伃表示，國民黨為首個加入Threads的台灣政黨，朱立倫與侯友宜的帳號也都搶在第一時間加入新的社群與年輕人互動，因為國民黨自朱立倫擔任主席之後，新媒體部便大膽不斷嘗試各種新媒體媒介，並進行差異化經營，包括年輕人常用的IG、Tiktok、Podcast等不同社群媒介。

楊智伃說，即使過去曾經在IG經營晚於民進黨，但朱主席任內不僅創立國民黨的IG，也加強經營力度，今年國民黨用「16型人格測驗」做梗圖諷綠營也一度引發熱議，這次能夠搶先各政黨，更是因為國民黨近年使用IG逐漸見到成效，所以能敏銳發現Threads熱潮對社群的影響。

楊智伃指出，可見國民黨的在社群的掌握與年輕化的努力下足了功夫，且有所成效，未來更會藉由不同的新媒體社群持續發展、貼近年輕人。