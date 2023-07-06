林內鄉是八色鳥繁殖的重要棲息環境，圖為今年6月27日拍到的八色鳥身影。（南投林管處提供）

林內鄉及斗六市山區也是食蛇龜喜歡棲息之地。（南投林管處提供）

斗六市湖山社區民眾協助巡護食蛇龜棲地及野放。（南投林管處提供）

林務局南投林管理處與林內鄉湖本社區協會辦理八色鳥調查、棲地巡守，今年在湖本村有3對、林中村有2對八色鳥，顯示八色鳥重要棲息環境維護品質不錯。當地民眾說，今年八色鳥數量與往年差不多，但較靠近人類活動區域，請大家多留意避免干擾。

南投林管處指出，湖本村八色鳥野生動物重要棲息環境位於國土綠網「濁水溪流域保育軸帶」及「斗六丘陵淺山農地保育軸帶」內，其間有竹林租地造林地，及龍過脈森林步道貫穿其間，低海拔林相相當完整。

八色鳥是珍貴稀有保育類野生動物，全球棲地破壞及人為獵捕，全世界八色鳥總數僅在數千至1萬隻之間，林內鄉湖本村、林中村是八色鳥重要繁殖地。

湖本八色鳥棲地是在地居民的重要活動場域，南投林管理處透過舉行龍過脈鳥類調查，讓民眾了解棲地保護的重要性；也與集集特有生物研究保育中心、湖本社區協會合作鳥類繁殖調查，今年發現5對八色鳥，湖本村3對、林中村2對，還觀察到3隻雛鳥！

南投林管處指出表示，八色鳥的築巢位置因位於龍過脈森林步道旁，吸引不少遊客及愛鳥人士報到，為避免驚擾育雛過程，該處及雲林縣府農業處緊急啟動保育措施，包括設置隔離線及告示牌、架設紅外線相機進行監測、不定期安排巡查工作，呼籲鳥友們、攝影師們謹守自然拍攝、尊重步道活動的原則。

南投林區管理處處長李政賢表示，八色鳥棲地周邊也是食蛇龜喜愛的棲地，牠是瀕臨絕種、台灣唯一的陸棲龜類。

李政賢說，因棲地破碎化及人為盜獵，食蛇龜自2019年由「珍貴稀有」調升為「瀕臨絕種」等級野生動物，該處及特有生物研究保育中心輔導在地斗六市湖山水庫人文生態保護協會，巡護棲地、取締非法獵具、調查及野放食蛇龜。

湖山社區理事長林志樺表示，迄今發現6具非法捕捉籠，已野放29隻食蛇龜，利用無線電追蹤器定期調查食蛇龜，社區亦發展食蛇龜環境教育及生態旅遊遊程，提醒民眾及遊客生態保育與社區生活的密切性。