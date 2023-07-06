北市一名人妻與公司前同事外遇，去年聖誕節前夕2人共赴大稻埕約會，途中十指緊扣、相互餵食，結果正好被跟同學一同逛街的女兒目擊，錄下證據後上前質問母親「為何跟男人在這裡」，正牌丈夫阿彬（化名）得知後怒向妻子提離婚，並向小王提告求償20萬，法官判賠15萬元。

據判決書指出，阿彬（化名）主張與妻子自2005年結婚，育有2女，去年4月間，妻子與公司前同事似有暖昧情形，遭女兒發現後，母女因而起爭執吵架，他也因此懷疑妻子可能有外遇情事亦發生爭執。

阿彬指控，去年12月10日晚間，女兒至大稻埕碼頭附近吃飯時，巧遇妻子與小王2人單獨出遊，途中2人十指交扣，並不時勾肩，一同至餐廳用餐，當時接近聖誕節，2人互動實與一般情侶無異，且用餐時，更見2人互相餵食，狀態親暱，而小王明知妻子已婚，卻仍毫不避諱於公眾場合親密勾肩、牽手、餵食共餐，且於夜間單獨出遊，2人行為顯已超越一般男女正常社交友誼之互動，讓他大受打擊怒與妻子提離婚，並向小王提告求償20萬元。

法庭審理時，小王辯稱，人妻多次聲稱已離婚，他主觀上認為對方已無婚姻關係存在，因此無法認定有侵害阿彬配偶權之行為，請求駁回告訴。

而女兒也到庭證稱，當天與同學在大稻程看到一位男人的手放在母親的肩膀上，走到貨櫃箱2樓座位區吃飯，她偷偷跟上去，看到母親在餵那個男生吃東西，後來用手機錄影，並上前詢問母親，「為什麼跟這個男人在這裡，而且還有親密接觸」，母親一開始有點逃避問題，還反問為什麼她也來這裡，到後來才承認有與小王勾肩之事。

女兒也透露，該名男子是母親的同事，以前有看過，也曾跟全家一同出遊、參加路跑，母親帶她去公司聚餐時也有見過。

法官認為小王與人妻已認識多年，且有與對方家人共同參加活動，不可能不清楚人妻婚姻關係，而2人間關係甚為親密，彼此互動舉止，已超越普通異性朋友正常交往之程度甚明，顯已侵害阿彬配偶權，因此判小王須賠償給付15萬元。