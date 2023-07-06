台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列原班金獎團隊全新續作《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等跨世代實力派演員，並邀請到王彩樺、陳為民、曾莞婷、陳雪甄等人驚嚇演出，耗時三年傾力製作，打造專屬於台灣民俗文化的驅魔恐怖片，

《粽邪3：鬼門開》繼日前因前導預告太過邪門，慘遭臉書數次下架後，6日再度釋出電影幕後花絮古曼童篇，揭露加入「古曼童」元素的緣故，以及供養古曼童的相關禁忌。古曼童源自於泰國的嬰靈信仰，信徒透過每天供養內有靈體進駐的孩童樣雕像，達成未了的心願。該片的泰國宗教顧問表示，古曼童的做法是取往生嬰孩的DNA作為媒介，以泥巴、廟土、花草等材料混合製成，經過佛法的洗禮以及供奉一週一次的飯菜便當，又稱為「陰牌」。

監製鄒介中回憶，他和導演廖士涵第一次上門拜訪泰國宗教顧問時，就遇到信徒捧著2尊古曼童坐在一旁，讓兩人印象相當深刻，也開始思考將「古曼童」元素帶進《粽邪3》。驚悚的是，為了不要招惹靈體，美術組避開原本的古曼童外型，特別設計出30幾尊全新的古曼童雕像道具供拍攝使用。

在電影因遇到疫情停拍的數個月期間，30幾尊道具就放置在製作公司地下室裡。某天有位體質敏感的工作人員一早抵達公司，就聽到地下室傳來小朋友嘻鬧聲，她也心裡有數，淡定地跟靈體對話：「等下有人要來公司上班，不要嚇到人家，你們在這邊玩完後，就去別的地方玩。」說也奇怪的是，小孩的嬉鬧聲不久後就停止了，後來也請泰國宗教顧問來勘查，顧問一看發現地下室的古曼童果然已有靈體進駐，於是他便幫忙妥善處理，事情才告一段落。

曾榮獲金鐘獎最佳女配角的黃柔閩，這次在片中飾演關鍵角色、通曉泰國宗教儀式的靈媒「盲婆」，不僅在特殊妝容和服裝上費盡苦心，敬業的她開拍前常常在家練習極為逼真的招魂儀式，為防止不明靈體上身，黃柔閩在拍攝過程中全程配戴護身符，並找來專業老師幫忙設下保護結界，劇組也有另找宗教顧問在現場坐鎮，因此電影拍攝過程才平安無事。

此外，曾獲得金鐘獎最佳女主角的吳奕蓉，這次挑戰演出詭異的旅社老闆娘，因一場痛心的意外，轉而求助古曼童的協助，片中吳奕蓉不但需要從正常到中邪狀態一秒切換演技，更有面露邪氣、抱著古曼童唱歌的劇情設定，表演讓人看了毛骨悚然。首次演出恐怖片的金鐘影后吳奕蓉很訝異鏡頭上看似簡單的動作場面，其實背後都藏有專業細節，不只要權衡力氣大小還要兼顧戲劇張力，讓她直呼辛苦：「原來拍恐怖片是體力活！」

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