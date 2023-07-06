香港立法會今日三讀通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，區議會席位將從479席改為470席，直選議席比例由9成半大減至約兩成，並重設委任議員。香港特首李家超表示，這次修例工作貫徹落實「愛國者治港」原則，是特區完善地區治理工作的一個重要里程碑，將如期在明年1月帶來同為香港開新篇的區議會。

李家超說，現屆區議會自2020年起，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，破壞會議進行，更粗暴地做出不符區議會作為地區諮詢組織職能的事情。他直言，「這些亂象是一響警鐘」，必須在制度上堵塞漏洞，把「反中亂港」分子完全排除於區議會之外。他指，這次修例工作在特區地區治理層面貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手裏。

李家超說，條例將於下周一公布並生效。選舉管理委員會現正為舉行區議會一般選舉加緊進行籌備工作。民政及青年事務局正著手為區議會的運作和區議員的履職監察機制制訂指引。亦會以「用人唯才」的原則，向行政長官推薦具才幹、能力經驗切合地區需要的愛國愛港人士擔任委任區議員，並如期在明年1月1日為香港帶來同為香港開新篇的區議會。

據港媒報導，香港區議會日後將由「間選、委任、直選」以「442」比例組成，直選議席比例由9成半大減至約兩成。現時區議會452個選區，將會整合成44個大選區，以「雙議席單票制」，每區選出2名直選議員。區議會主席由當區民政事務專員出任，不設副主席。