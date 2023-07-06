交通部於6月15、21、27日、端午假期和7月3日，陸續派員來「看」北捷的宣傳露出情形，並「指導」可以加強宣傳的地方，北捷也配合補強。（讀者提供／劉彥宜台北傳真）

TPASS通勤月票7月1日起上路，國民黨台北市議員徐巧芯揭露，交通部公路總局6月26日公文要求，未配合文宣露出「TPASS行政院通勤月票」，原核定計畫將不予備查。交通局6日回應，交通部確實多次在公文、會議中表明，希望地方政府參考使用宣傳圖資，並至北捷看露出情形，指導加強宣傳。

徐巧芯爆料，交通部公路總局6月26日來函北市府要求，文宣如未顯示「TPASS行政院通勤月票」，請立即改善，未配合辦理者原核定計畫將不予備查，透過行政資源，威脅地方政府成為行政院的宣傳部門。且原訂7月初發下70％補助金給地方政府，但如今跳票，廠商已開始運作，該如何是好？

府內人士透露，2023年中央負擔60％經費、19.34億元，基北北桃則負擔40％12.84億元。然中央卻鴨霸得像是出全額，與各地方政府開會時，威脅不配合就不給錢，並強迫北捷要在捷運站做廣告，但至今沒有看到一毛錢，且公車業者財務體質薄弱，依靠零錢、刷卡清分來賺錢，地方政府的交通首長也擔憂影響業者，敢怒不敢言。

知情人士指出，就連台北市長蔣萬安拍的廣告，也要放上「TPASS行政院通勤月票」，等於被迫替行政院代言，但中央補助款來自於稅收超徵，交通部以全民納稅錢，幫民進黨總統參選人賴清德輔選。蔡英文總統、賴清德都已經視察、作秀結束，錢還是不給地方政府。

交通局運輸管理科長廖苑伶回覆，交通部之前有在文件提供圖資「建議參考使用」，在與地方政府的定時進度會議中，也表明希望能夠配合，運用交通部的宣傳圖資。但地方政府宣傳資源有限，主力在修改系統促使穩定上線，沒有太大精力做宣傳，之後才在6月26日發出較為強硬且完整的公文。

她說，6月15、21、27日、端午假期和7月3日，交通部都有陸續派人來「看」北捷的宣傳露出情形，並「指導」可以加強宣傳的地方，之後由交通局和北捷溝通、補強。