周三微軟股價上漲0.05%，收在338.15美元，市值為2.51兆美元。

Wedbush在報告中指出，該投銀分析師團隊強烈相信，受惠於ChatGPT/AI變現（monetization）的前景，微軟股價可望上漲40～50美元。我們相信，輝達好到讓全世界瞠目結舌的財測是微軟AI事業最直接的指標。我們最近對6月季度所做的分析進一步證實微軟的AI變現機會出現得比華爾街預期的早很多。

Wedbush分析師認為，過去幾年在微軟Azure雲端服務上每支出100美元，就會額外伴隨著35～40美元在AI服務方面的支出。有鑑於此，該投銀分析師預期微軟最快可能在明年初就跟進蘋果腳步、加入市值3兆美元俱樂部。

報告指出，雲端服務和Office 365/Windows生態系統未來對微軟的貢獻將越來越大，即使經濟低迷也將帶動該公司2023/24財年的成長與利潤。分析師亦相信微軟才剛開始進入下一個成長階段，ChatGPT和AI將在未來幾年為微軟增添新的成長動能。