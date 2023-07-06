聚恆和大亞(1609)合作密切，聚恆是大亞綠能(大亞旗下子公司)的股東之一，大亞綠能也同時是聚恆的客戶；而大亞也是聚恆股東。看好電動車的趨勢，聚恆也成立聚恆動能，以生產快充的充電樁為主，由聚恆百分百持股，目前有7-8個案子洽談中。

聚恆成立於1998年，為一家監測系統工程整合專業廠，自2002年成立自然能源部門，專業於自然能源系統整合工程與相關產品銷售業務，為國內相關產業之先驅。並完整的代理產品線，提供良好的品質與合理的價格。快速提供客戶有效的解決方案，以及提供建造後之效能與營運保證。聚恆累積超過25年的海內外施工經驗與數百件實績工程案。2023年公司資本額為新台幣6.66億元。

聚恆是全台灣第一家取得德國萊因O&M(運轉維護)認證的EPC廠商。太陽能電站營運看似簡單，但從事先地點、氣候評估、零組件供應鏈、系統檢核、營運維護、電站故障 排除等環節都有專業，也因此不少原本從事太陽能電站業者在營運不到10年就被迫退出市場，造成龐大電站孤兒，都凸顯電站營運以及O&M服務的重要性。

聚恆總部坐落於台南市永康科學園區，占地2881坪，室內面積達2700坪，全廠區採綠建築設計，並配備完整的開發、測試與組裝線，為全球客戶提供優良的太陽能源相關產品。2019年成立節能事業部，希望在「節約能源，有效用電」上為客戶籌謀。

2021年，聚恆新廠建置完成，占地2871坪，建築面積940坪，擴建之後聚恆台南總部的占地面積合計達5752坪。新廠屋頂太陽能系統於2021年12月30日併聯營運。新廠的太陽能系統設置是採填充式自重式基礎(水箱)加上平面太陽能模組兩項發明專利組合建 置而成，不同於傳統的基礎結構，兼具了100%可回收、快速施工、排汙成效卓越及小規模系統靈活運用等多項優勢。在聚恆台南總部，客戶可以一次性地看到三種屋頂建置樣態，分別是門面BIPV(建築整合太陽能)、倉庫單斜式浪板屋頂、組裝棟RC屋頂結合水箱式基礎設計。

聚恆自2020年開始發展儲能業務，於2021年取得台電「儲能自動頻率控制(AFC)調頻服務資源採購案」，在台南總部建置2MW/1.2MWh儲能系統，於2021年5月通過台電審核並正式啟用，成為穩定台灣電網頻率的生力軍，今年聚恒儲能將有20MW，營收占比拚達2成。此外，聚恆也攜手大亞進軍光儲系統。