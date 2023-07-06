受地緣政治風險、半導體產業庫存調整影響，穎崴上半年營運動能趨緩，但受惠ChatGPT等AI應用急單挹注，第二季營收較首季小幅提升。展望後市，由於景氣尚未明顯回溫，穎崴將密切關注市況、審慎應對營運，與策略客戶保持緊密合作，為新產品測試做好準備。

穎崴認為，品牌廠的新規格、新產品陸續開出，將帶動後續營運增溫。公司持續在全球與重要IC設計公司及封測大廠合作，包括AI、HPC、繪圖晶片（GPU）、車用晶片及各類不同架構處理器（Processor）等高階產品共同研發，掌握測試介面需求先機。

整體而言，穎崴表示，歷經上半年的景氣低谷，產業正緩慢復甦中，隨著人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等高頻、高速測試需求帶動下，預期下半年營運有望優於上半年。同時，公司持續因應客戶要求研發新產品、布建產能因應，看好明年產業好轉帶動成長動能恢復。