行政院今天通過「房屋稅差別稅率2.0方案」提出兩大變革，包括非自住稅率最高達4.8%以及「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，讓持有各地房產的囤房者無法規避稅負，同時也有條件調降持有單一自住戶稅率。

影響36萬戶民眾的囤房稅2.0方案，6大關鍵問答整理一次看。

問：什麼是囤房稅2.0？何時實施？

答：現行房屋稅率課徵採「自住房屋」及「非自住房屋」不同稅率，本人、配偶、直系親屬實際居住的自住房屋，稅率為1.2%，但全國僅限3戶；3戶自住房屋以外的非自住房屋稅率（也就是持有第4戶以上的房屋），稅率則為1.5%至3.6%，並由地方政府依各自需求，訂定固定稅率或根據囤房數訂定差別稅率。

這次財政部提出的囤房稅2.0，則將非自住稅率（囤房稅率）範圍調整為2%至4.8%，並將現行的「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，讓分散囤房者無法規避賦稅，若修法過程順利，預計113年7月實施新制，114年5月正式開徵。

問：囤房稅2.0適用範圍？

答：過去囤房稅率視地方各自需求，「可」訂定差別稅率，也就是各地縣市自行決定是否訂定差別稅率，未來則為「應」訂定差別稅率，等同全國各縣市都須推動囤房稅率，範圍調整為2%至4.8%之間。

問：囤房稅2.0打擊囤房，未囤房者有優惠嗎？

答：方案規劃，特定住家用房屋適用較輕稅率，自住部分，全國單一自住房屋在「一定金額」以下，稅率將從現行的1.2調降為1%，但豪宅除外，財政部估約有328萬戶房屋受益減輕稅負約24.35億元。

至於「一定金額」門檻，財政部將授權地方縣市政府因地制宜訂定。

問：繼承房產者，是否會因囤房稅2.0繳重稅？

答：財政部說明，繼承取得共有房屋者，適用稅率為1.5%至2.4%，而非2%至4.8%。

問：持有多筆房產者，該怎麼降低囤房稅？

答：為鼓勵釋出房屋、降低閒置空屋，只要房東出租且申報所得達租金標準，適用稅率將為1.5%至2.4%。財政部長莊翠雲，若房東為公益出租人（承租者領有租金補貼），房屋稅率則為1.2%。

另外，建商餘屋2年以內，稅率為2%至3.6%，2年後稅率則回到2%至4.8%，也是考量須給建商2年銷售彈性。

問：整體看來，囤房稅2.0影響為何？

答：根據財政部初估，整套方案共有36萬戶的稅賦將增加，囤房稅為地方稅收，粗估整體可增新台幣26億元收入。（編輯：潘羿菁）1120706