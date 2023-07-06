何世昌分析，行政院院會通過，囤房稅要全國總歸戶，影響為何？以現行課稅方式，是採取各縣市歸戶的方式，如果何老昌在台北市、新北市、桃園市、台中市各有1間房子，在每個縣市都可以算「1戶自住」，不會被課囤房稅。但採取「全國總歸戶」後，何老昌就有4戶房屋，因為超過3戶自住房的額度，第4就會被課徵囤房稅。

何世昌分析，如果何老昌被課徵囤房稅，會造成什麼結果呢？一般來說，支持課徵囤房稅的人理論，是課囤房稅，將讓多房族被囤房稅壓得喘不過氣，而拋售房屋，接著房市賣壓會因此增加，一增加、房價就會下跌；但是，實際上的狀況，很可能是課囤房稅加重課徵，囤房族調漲租金，把稅負轉嫁給房客，導致租金上漲、租金投報率上升，這個誘因又讓囤房族買更多房屋出租。

何世昌表示，多數多房族，並不會因為囤房稅多繳幾萬元、10幾萬元，就把房子拋售掉，想也知道是不可能的事。

何世昌分析，至目前為止，沒有任何一個國家證明囤房稅可以抑制房價與租金，因為實施囤房稅的只有韓國、台灣等極少數國家，而韓國開徵後全國房租暴漲，出現「租金地獄」的現象。何世昌認為，台灣租金不會漲得像韓國那麼離譜，但接下來房租漲幅擴大，恐怕難以避免。

何世昌表示，台灣租金投報率長期偏低的一個關鍵，正是稅負成本低。如果囤房稅實施，房東繳的稅上升後，無殼蝸牛的租金負擔也會跟著上升，最大贏家，應該就是收了滿滿稅金的最大「莊家」政府。

何世昌表示，美國經濟學家湯瑪斯．索維爾說：「與浮誇的論調恰好相反，研究一再指出，最能負擔的起的居住市場，是政府干預最少的市場。」這樣的說法，或許目前支持課囤房稅的人不相信，他以前也曾相信，重稅可以抑制房價，但等到夢醒時分的時候，才知道傻子原來是自己。接下來，一旦高租金時代來臨，租屋族將變成房東與政府的韭菜，租屋族為了應付高漲的房租會更難存錢，距離買房夢只會更遠，而不是更近。