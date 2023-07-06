行政院通過房屋稅差別稅率2.0方案，立法院民眾黨團總召邱臣遠說，民進黨政府總是把選舉看得比什麼都重要，如今民調出現危機、716人民將上街訴求居住正義及司法改革時，才會又想到要囤房稅修法，顯然又是為了救民調，而不惜消費居住正義的舉措，不應讓居住正義淪為口號，及騙取選票的工具。

邱臣遠說，民進黨執政，萬物皆漲，只有薪水不漲，尤其是房價漲得比飛的還快，讓青年世代與無殼蝸牛苦不堪言。因此社會呼籲政府推動囤房稅、平均地權條例及信用管制等房市政策工具，來遏止房價炒作，但是蔡政府一向說得多、做得少，放任房價持續上漲，囤房越來越嚴重。

邱臣遠指出，根據財政部統計，截至2022年6月底，個人名下持有1戶以上「非自用住宅」者，共有52萬5925人；持有超過5戶的，共有9127人；持有超過10戶的更有1659人。跟110年比較，全部囤房人數再度飆升，共新增2萬4300人加入囤房行列，分別持有1戶或2戶；減持者只有640人，打房可以說是收效甚微。

邱臣遠表示，如今選舉在即，人民不滿聲浪高漲，716人民將上街訴求居住正義，民進黨只好再度宣示「打炒房」，試圖壓制不滿聲浪，今日行政院會終於有機會推出「房屋稅差別稅率2.0方案」方案，囤房稅將改採「全國歸戶」，非自住稅率（囤房稅率）最高也將從最高3.6％，提升至4.8％，打囤房大戶是政府早該做的事，如今選舉才要推出來應付，時機點平添爭議。

邱臣遠直言，一直以來，民進黨政府總是把選舉看得比什麼都重要，去年政府也是選舉當前，民怨爆棚的壓力下，才不得不回應民意壓力，修正通過平均地權條例。如今民調出現危機、716人民將上街訴求居住正義及司法改革時，才會又想到要囤房稅修法，顯然又是為了救民調，而不惜消費居住正義的舉措。

他呼籲民進黨政府，拯救少子女化，實踐居住正義，協助青年成家，是最重要的政策，請政府說到做到，不應讓居住正義淪為口號，及騙取選票的工具。

邱臣遠也說，請政府具體評估稅制對於嚇阻囤房炒作之實際效果，而非只是為了救民調，制定無法有效嚇阻囤房炒作的無效稅率。並研議由中央開徵「囤房特別稅」之可行性，就稅基與稅率設計上能提出真正具威嚇力的方案，引導空屋出租、出售使用。