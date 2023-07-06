裕隆集團今70周年，吳舜文新聞獎也邁入37年，在基金會董事長嚴陳莉蓮的堅持下，持續獎助優秀的新聞報導作品，今年新增獎項「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」，鼓勵新聞從業人員關注永續發展的議題，同時，今年基金會更深入大學校園舉辦論壇，邀請青年學子報名學生組獎項，盼藉由論壇傳承經驗、將新聞的專業向下扎根。

在報禁尚未開放的1986年，裕隆集團吳舜文總裁基於企業社會責任與使命感，以個人名義資助成立「財團法人吳舜文新聞獎助基金會」，長期支持新聞媒體持續創造優質報導及發揮社會影響力。

吳舜文新聞獎舉辦36年以來，累積無數優秀的報導作品，這些站在新聞前線寫下的重要歷史，成為持續驅動台灣進步的社會影響力。今年，吳舜文新聞獎助基金會更以台灣媒體普立茲獎的地位，受邀贊助在台北舉辦的第74屆世界新聞媒體年會，與包含紐約時報、日經＆FT、BBC、路透、VOX等超過80個國家重要媒體共同打造新聞媒體盛會，帶領台灣朝向更開明、理性、進步的境界邁進。

為鼓勵年輕學子，吳舜文新聞獎在去年首創學生組獎項，鼓勵學生參賽，今年，更進一步前進政治大學與世新大學，舉辦「吳舜文新聞獎校園論壇」，以「驅動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」為題，邀請曾獲吳舜文新聞獎的新聞界優秀從業人員到場分享，透過得獎者自身實務面的經驗傳遞，點燃新聞相關科系學子對未來從事新聞工作的熱情。