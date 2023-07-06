炎炎夏日、加上暑假，民眾總想玩水「清涼一夏」，但意外事故也不少，台灣山林溪谷景觀優美，溯溪活動漸成為民眾熱門的休閒活動之一，教育部體育署也提出5件溯溪錢應該知道的事，呼籲民眾多加留意來降低意外發生。

教育部體育署全民運動組提出的溯溪前應該知道的是，第1點是行前確認氣象報告、隨時注意溪流變化，第2點為個人安全防護裝備準備齊全，包括頭盔、頭燈、登山杖、安全吊帶與扣環等，第3點是慎選合法業者，並注意溯溪場域的救生設備是否齊備，而體育署每年請各地方政府查核並輔導轄內從事溯溪活動經營者，要求於活動前檢具實施計畫報活動所在地主管機關備查，並應配置足額溯溪嚮導或安全人員、穿戴符合安全標準之配備、訂定完整緊急應變措施及投保足額公共意外責任險。

第4件溯溪前要注意的事為聽從嚮導指示，體育署建議民眾牢記安全動作及基礎技巧，於活動過程中不宜落單或單獨行走，並隨時注意身體情況及水流、土石及天候等環境狀況；遇有河川、溪(谷)上游開始烏雲密佈、溪水混濁、聽到落雷聲或開始降下驟雨時，應聽從溯溪嚮導指示停止活動，並即刻撤離至安全區域，防止憾事發生。

溯溪前要注意的第5件事是實踐無痕山林，做個友善的大自然訪客，不為了紀念破壞景觀，也勿在溯溪活動中丟棄物品、垃圾或廚餘等，為生態環境永續發展盡一份心力。