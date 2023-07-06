捷運橘線軌道布設示意圖。（立委楊瓊瓔提供）

台中捷運橘線可行性研究報告中，其中一段路線鄰近軍用機場跑道，涉及國防安全，造成中央審議一度卡關。在立委楊瓊瓔6日跨部會居中協調下，國防部、空軍司令部終達成共識，待台中市府修正部分內容，即可送交通部重啟審議，捷運橘線時程又向前邁進一步。

台中捷運橘線可行性評估目前仍在中央審議卡關，立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢、台中市府及各界不斷努力下，今於立法院召開「台中機場捷運（橘線）可行性研究」第三次協調會。

台中市交通局長葉昭甫指出，台中機場捷運（橘線）行經大雅中清路5段鄰近機場跑道路段，依據跑道進場面有禁限建、航高限高規定，空軍第3聯隊基地防空戰術位置，影響基地既有設施及安全距離之規定，若採地下化方案則因經費過高及財務效益又不可行，故機場捷運（橘線）平面段緊鄰圍牆佈設之規畫構想，希望國防部及空軍司令部支持。

空軍司令部說，由於捷運路段鄰近軍方戰備跑道，仍有相關禁限建的問題，經檢視市府今年3月提送之規畫資料，捷運O04站及空軍3聯隊營區大門前方路口設施高度，仍無法滿足高度限制，建議市府再做調整，才能符合軍方戰備與防砲限制高度需求。

葉昭甫表示，捷運O04車站為跨越潭雅神綠園道，原固定設施規畫高度超過飛航安全及防砲限制高度規定，經再次評估後可將O04站稍往南移，捷運車站固定設施頂端距離地面高度會符合相關限高規定；另空軍稱3聯隊營區大門前方路口相關設施，除高度限制外，橋底有車輛進出需求問題，目前規畫捷運固定設施頂端距離地面已保留足夠淨高，可方便軍方車輛進出。

軍方表示，依照市府今天提出修訂計畫的捷運固定設施高度，以及梁下淨高皆符合規定，請市府依照共識提修正計畫報國防部同意。

市議員吳呈賢指出，捷運橘線行經空軍清泉崗基地周邊遇到防砲限制高度問題，在楊瓊瓔委員經過無數次討論及正式召集相關單位3次協調會後，終於取得共識，未來也盼中央支持並加速審查作業。

捷運橘線可行性研究報告中，其中一段路線鄰近軍用機場跑道審議卡關，立委楊瓊瓔積極協調。（立委楊瓊瓔提供）

楊瓊瓔說，台中機場捷運（橘線）可行性研究報告提送交通部審議，因軍方等相關單位有不同意見卡住許久，她多次邀集中央地方政府討論，期使捷運橘線卡關問題盡速解決，交通部才能再繼續審查，未來會持續緊盯，追蹤相關部會期程，讓台中大眾運輸早日完善，加速轉型發展。