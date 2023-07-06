多年來，科索沃都以身為美國最堅定的夥伴而自豪，然而，在與宿敵塞爾維亞爆發新一波危機的情況下，許多人開始懷疑科索沃與美國過去一度堅不可摧的關係是否開始生變。

今年5月下旬，科索沃當局扶植阿爾巴尼亞裔候選人，塞爾維亞族人杯葛投票，結果在投票率只有3.5%的狀況下，阿爾巴尼亞裔候選人當選市長就職，進而引發北部4城鎮塞族暴力抗議，此後科索沃動盪不安的北部地區便持續醞釀騷亂。

科索沃北部近幾週來受到示威行動、塞爾維亞逮捕3名科索沃員警，以及塞族抗議民眾的暴力動亂撼動，有30多名北大西洋公約組織（NATO）維和人員受傷。

法新社指出，在塞爾維亞與科索沃的激烈爭執中，科索沃政府陷入一種奇怪、不安且不尋常的境地，那就是受到一連串來自華府方面的外交攻擊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年5月底表示：「我們強烈譴責科索沃政府升高北部緊繃局勢並增加不穩定性的行為。」

科索沃當局受到猛烈抨擊的同時，美國駐巴爾幹半島外交人員也發布一連串聲明。

美國駐塞爾維亞大使希爾（Christopher Hill）把多半過錯歸咎於科索沃總理庫提（Albin Kurti），他向美國之音（Voice of America）表示：「我想我們對庫提先生有意見。」

美國駐科索沃大使霍夫尼爾（Jeffrey Hovenier）進一步暗示，這場爭執正在破壞美國在其他政治領域對科索沃的支持。

雪上加霜的是，歐洲聯盟（EU）也對科索沃施壓，對科索沃實施一連串臨時措施，包括暫停高層人士互訪，並暫停部分金融合作。

外界推測，美方對科索沃採取強硬態度，加上對塞爾維亞進行較為溫和外交接觸的部分原因，是由於傳言普遍指出的：塞爾維亞當局已成為烏克蘭抗俄的重要彈藥來源。