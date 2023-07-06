熱氣球嘉年華首場曙光光雕音樂會成功鎮7日登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023台灣國際熱氣球嘉年華日前台東鹿野高台盛大登場，光雕音樂會不僅能在晚上舉辦，首場曙光光雕音樂會將於7日清晨4點在成功鎮三仙台登場，共有5顆熱氣球，結合日出從海平面升起，台東縣長饒慶鈴歡迎球迷朋友一同欣賞，迎接第1道曙光。

台東地景三仙台除了是知名的旅遊景點外，更是拍照攝影聖地。饒慶鈴表示，尤其在曙光乍現，目睹橘紅的太陽從太平洋緩緩升起，會讓人有著莫名的感動，今年三仙台熱氣球光雕音樂會將由日本的養樂多超人球與巴西的柯奇狗狗球代表外國球出場，國內球則以曙光球、蠟筆球、台東球上陣，邀請民眾一起拿起手機紀錄美好的瞬間，一同迎接三仙台日出曙光美景。

活動邀請來自都蘭的「薪傳舞團」，以阿美族作為基底元素融合現代舞蹈文化為此次光雕音樂會揭開序幕，再以吱吱郭芝吟溫暖獨特的聲音唱出日出時分的感動，完美呈現夏日台東限定曙光。

台東縣府交觀處提醒，接駁車將分別從台東火車站及台東轉運站出發抵達三仙台活動會場，發車時間皆為7日清晨2時40分，想參與絕美的曙光光雕音樂會的民眾歡迎搭乘接駁專車，民眾下車後即可步行抵達活動會場，便利又便宜，歡迎民眾多加利用。

此外，接下來迎來7場熱氣球光雕音樂會，分別是7／13池上大坡池、7／20鹿野高台、7／27卑南知本溫泉區、8／04太麻里曙光園區，8／10鹿野高台、8／17國際地標以及8／28在鹿野高台的閉幕光雕音樂會。