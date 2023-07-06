基隆市是全台最重要的港口城市，其中「基隆廟口」夜市為基隆市重要的商圈，亦是外地遊客必訪的觀光景點。為減少假日廟口周邊及市區車流，基隆市府攜手55688集團旗下專業代駕服務團隊「55688代駕」，推出全台首創「城市代客泊車」服務，從112年9月1日起進行為期半年試營運，期間將以優惠價300元提供便民的泊車服務，協助遊客將個人汽車交由專業泊車服務人員駛停至指定停車地點，達成整合既有交通運輸資源，同時提供便捷的新型態運輸服務。

基隆市「城市代客泊車」服務團隊由55688代駕擔任，所有服務人員皆經過嚴格篩選，須具備職業駕照、良民證及無肇事紀錄等基本條件，每一位駕手皆經過完整專業訓練後才能投入服務，確保提供來自各地的遊客安心且可靠的服務。為保障遊客的愛車無虞，試營運期間每趟泊車服務更有投保保險，讓遊客到訪基隆有更好的旅遊體驗，同時也創造更多在地的工作機會。