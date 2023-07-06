華語樂壇天后「CoCo」李玟二姊李思林證實，李玟2日在家中輕生，送醫搶救無效，5日逝世，享年48歲。李玟死訊曝光後，演藝圈許多藝人紛紛跳出來哀悼，與李玟情同母女的資深女星甄妮收到噩耗後，難掩悲愴心情，在臉書表示「心痛極了」；甄妮也形容李玟是當代最出色女歌手，她的離開太可惜。

李玟曾在節目上分享，甄妮是媽媽的偶像，也是自己的偶像，二人在甄妮2006年演唱會上同台表演，兩大天后合唱是許多歌迷津津樂道的回憶。甄妮昨（5）日晚間收到李玟輕生逝世的噩耗，在臉書透露自己當下心情，「非常非常非常……難過」，又接著表示，「（李玟）現這一代最出色的女歌手，太可惜！我心痛極了」。

甄妮昨（5）日在臉書與網友留言互動，原本開心閒聊，在收到李玟死訊噩耗後，立刻表示她非常非常非常難過。（圖／摘自甄妮臉書）

甄妮過不久又難忍悲痛，再發文提出她的處世態度，「苦事中，自己一定要強大！強大！更強大！」，她也在底下留言，「這三天很難熬，有生有死交叉著，該如何調適，考心！考性！考我」；而甄妮疑似暗示與李玟原本有約好聚會敘舊，「捨不得啊！約好了月底一起晚餐的，怎就不來了！人生一定要這樣過嗎？不服」。

原來李玟因媽媽將甄妮視為偶像，她從小聽著甄妮的歌長大，還曾在節目上分享覺得甄妮像是自己媽媽，見到本人時還激動到落淚；甄妮也多次讚譽李玟有禮貌又熱情，每次見面都會主動上前表明「妳是我的偶像」，讓從不邀請女歌手來演唱會的甄妮罕見破例，李玟成為甄妮演唱會上唯一的女嘉賓。

甄妮與李玟情同母女，李玟也是甄妮演唱會上唯一的女嘉賓。（圖／摘自CoCoLeeVideo YouTube）

甄妮邀請李玟當演唱會嘉賓。（影片／取自CoCoLeeVideo YouTube）

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