開心放暑假2023桃園兒童藝術節7月8日登場。(呂筱蟬攝)

2023桃園兒童藝術節將於7月8日至8月13日登場，規畫室內劇場演出、桃園南北區戶外主題活動、13區推廣巡演及桃園日式宿舍展覽等系列活動，桃園市長張善政6日出席宣傳記者會時說，市府打造「兒童藝術月」，鼓勵大小朋友一起親近表演藝術、啟發美感經驗，共同度過充滿歡笑的夏日時光。

隨著全球疫情趨緩，國際藝情重啟交流熱度，文化局今年邀請來自柬埔寨、被譽為東南亞太陽馬戲團的法爾劇團，在7月8日及9日下午 2 點半在中壢藝術館音樂廳帶來《高棉吳哥》馬戲樂舞的售票開幕演出，濃厚異國風味全新作品，民眾可觀賞到精彩的馬戲雜技呈現，接觸吳哥歷史、東南亞神話與宗教，購票可洽OPENTIX售票系統。

張善政說，桃園兒童藝術節連續6個禮拜周末每周都有精彩表演，適合家長帶著小孩一起欣賞，除了號稱東南亞太陽馬戲團之稱的法爾劇團有售票演出，接下來在八德埤塘公園、中壢興仁公園以及13區公園，都有許多藝術演出，希望這些表演可以帶給小朋友快樂的暑假，在欣賞同時也能激發潛在的藝術天分。

戶外北區及南區的主題活動，7月15日至16日、8月5日至6日下午2點至晚間8點半，分別在八德埤塘自然生態公園、中壢興仁親子公園舉辦，將公園打造藝術樂園，下午將有9場次的小型演出及工作坊，共邀集8組團隊帶來包含舞蹈、戲劇、馬戲、音樂等多元節目，晚間則有4場主舞台大型演出。

2023桃園兒童藝術節還有更多豐富的系列活動，7月 22日、23日、29日、30日全市13區的公園、活動中心及藝文場館，有在地團隊精彩演出，活動資訊可上網「桃演本鋪」臉書粉絲專頁查詢。